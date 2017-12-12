Новости версия для печати Победителям конкурса «Умник-2017» сегодня вручили сертификаты на получение грантов Всего в этом году в конкурсе участвовали 23 студента и аспиранта.



Свои работы они представили в пяти направлениях. В итоге экспертное жюри отобрало девять проектов, которые получили финансовую поддержку для воплощения в жизнь своих идей.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наш регион не первый год участвует в организации и проведении конкурсных отборов по Программе «УМНИК». Такое сотрудничество крайне важно, потому что позволяет находить молодых, активных, желающих развиваться и творить ребят. Уверен в том, что разработки молодых ученых принесут пользу Орловщине и России, помогут создать новые перспективные производства». Программа «Умник-2017» реализуется Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках соглашения о взаимодействии с правительством Орловской области.





Юлия Сулим

11 декабря 2017 года







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