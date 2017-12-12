Новости версия для печати Видеоурок из космоса Наш земляк Александр Мисуркин, командир космического корабля «Союз МС-06», делится новостями на своей странице в соцсетях.



Александр рассказал подписчикам об экспериментах с жидкостью - космонавт наблюдал за тем, как изменяются вода, чай и кисель в невесомости. В небольшом фильме можно увидеть, какую форму жидкость принимает в новых условиях, как меняется ее вязкость, как взаимодействует с воздухом и другие любопытные факты.



Александр отметил, что этот видеоурок будет весьма интересен юным физикам, как и многие другие опыты, которые ему еще предстоит провести. Всего члены экипажа планируют поставить 40 экспериментов.





Мария Семак

12 декабря 2017 года







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