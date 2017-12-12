Новости версия для печати Орловская команда КВН «Такая история» университета имени Тургенева стала чемпионом Юго-Западной лиги Игра состоялась в Курске.



За звание самых веселых и находчивых сражались семь команд. Помимо Орла, были представлены Липецк, Тверь, Мытищи, Донецк, Молдова и сам Курск. Наши ребята одержали уверенную победу, которая открывает им дверь в Премьер-лигу. Сейчас ребята готовятся к выступлению в Сочи.





Мария Семак

12 декабря 2017 года







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