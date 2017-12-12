Орловская команда КВН «Такая история» университета имени Тургенева стала чемпионом Юго-Западной лиги

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вторник
12.12.2017
12:19:40
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Орловская команда КВН «Такая история» университета имени Тургенева стала чемпионом Юго-Западной лигиИгра состоялась в Курске.
За звание самых веселых и находчивых сражались семь команд. Помимо Орла, были представлены Липецк, Тверь, Мытищи, Донецк, Молдова и сам Курск. Наши ребята одержали уверенную победу, которая открывает им дверь в Премьер-лигу. Сейчас ребята готовятся к выступлению в Сочи.
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