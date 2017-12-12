Объединенный музей И. С Тургенева подготовил виртуальную экскурсию к юбилею писателя

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вторник
12.12.2017
12:19:49
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Объединенный музей И. С Тургенева подготовил виртуальную экскурсию к юбилею писателяСейчас музей находится на ремонте, однако сотрудники нашли выход из ситуации, воспользовавшись возможностями Интернета.
На официальном сайте музея размещена фотовыставка экспонатов из собственного фонда. Галерея весьма обширная, в ней представлены письма Тургенева, студенческое удостоверение писателя, иллюстрации известных художников к повестям и рассказам классика, пейзажи родового поместья Спасского-Лутовиново и многое другое.
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