Новости версия для печати Сегодня состоятся публичные слушания по проекту бюджета Орла на будущий год Комитет по бюджету и налоговой политике представит вниманию орловцев подробные программы экономического развития города, озвучит расходные и доходные статьи.



Публичные слушания по проекту бюджета Орла на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов пройдут 12 декабря в 16.00 в большом зале администрации города. Горожане смогут услышать ответы на свои вопросы и внести предложения.





Мария Семак

12 декабря 2017 года







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