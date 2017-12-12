Сегодня состоятся публичные слушания по проекту бюджета Орла на будущий год

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вторник
12.12.2017
12:19:36
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Сегодня состоятся публичные слушания по проекту бюджета Орла на будущий годКомитет по бюджету и налоговой политике представит вниманию орловцев подробные программы экономического развития города, озвучит расходные и доходные статьи.
Публичные слушания по проекту бюджета Орла на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов пройдут 12 декабря в 16.00 в большом зале администрации города. Горожане смогут услышать ответы на свои вопросы и внести предложения.
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