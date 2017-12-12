Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 150 миллионов рублей в займ без возврата. В СКР рассказали о «громком деле».



- Не боялся смотреть в глаза смерти. Памятник героям открыли на месте кровопролитных боев.



- Андрей Клычков хочет порадовать жителей столицы. Москвичи попробуют орловское.



- Пусть пока без хруста снега, но «праздник к нам приходит».



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Вести-Орёл

11 декабря 2017 года







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