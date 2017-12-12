Сегодня – День Конституции Российской Федерации

|
вторник
12.12.2017
12:19:47
|
|
Сегодня – День Конституции Российской ФедерацииПоздравление Правительства Орловской области с Днем Конституции Российской Федерации.
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
В основе социально-экономического развития России сплоченность нашего многонационального народа, нацеленность на большую совместную работу, верность своей истории и своим принципам.
Наша историческая миссия – обеспечение благополучия и процветания России, приумножение ее потенциала, укрепление позиций страны на международной арене. Сегодня благодаря стратегическим решениям и поручениям Президента РФ В. В. Путина мы имеем надежные механизмы для устранения имеющихся проблем, создания условий для устойчивого роста промышленности, АПК, социального сектора, стимулирования демографической политики.
Дорогие друзья! Конституция Российской Федерации не только воплощает в себе демократические постулаты, но и содержит мощнейшие патриотические, нравственные, духовные силы, служащие связующим звеном поколений, поддерживающие государственную стабильность и уверенность граждан в завтрашнем дне.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха, новых достижений на благо Родины!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта