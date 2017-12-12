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Сегодня – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые орловцы!





Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!



В основе социально-экономического развития России сплоченность нашего многонационального народа, нацеленность на большую совместную работу, верность своей истории и своим принципам.

Наша историческая миссия – обеспечение благополучия и процветания России, приумножение ее потенциала, укрепление позиций страны на международной арене. Сегодня благодаря стратегическим решениям и поручениям Президента РФ В. В. Путина мы имеем надежные механизмы для устранения имеющихся проблем, создания условий для устойчивого роста промышленности, АПК, социального сектора, стимулирования демографической политики.

Дорогие друзья! Конституция Российской Федерации не только воплощает в себе демократические постулаты, но и содержит мощнейшие патриотические, нравственные, духовные силы, служащие связующим звеном поколений, поддерживающие государственную стабильность и уверенность граждан в завтрашнем дне.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха, новых достижений на благо Родины!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ