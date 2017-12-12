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Правоохранительные органы подозревают вывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» в совершении многомиллионной аферы

Следственный комитет намерен привлечь Владимира Дорофеева по части 1 статьи 201 - злоупотребление полномочиями. Не исключается, что в уголовном деле бывшего гендиректора могут появиться и соучастники.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, подозреваемый с декабря 2015 года по июнь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, путем совершения заведомо ничтожных сделок, заключил договоры процентного займа с семью организациями, после чего с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета данных организаций перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей».

А совокупный ущерб причиненный предприятию, говорят в СКР, превышает 150 миллионов рублей.