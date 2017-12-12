На этой неделе будет дан официальный старт президентской избирательной кампании

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вторник
12.12.2017
12:19:45
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На этой неделе будет дан официальный старт президентской избирательной кампанииСовет Федерации должен принять решение о назначении выборов. В Орловской области прошёл семинар-совещание по вопросам подготовки к предстоящим выборам.
Всего в 2018 году принять участие в выборах смогут 640 тысяч жителей области. Для них откроются 720 избирательных участков, а следить за организацией подготовки и проведения кампании будут более 7000 членов избирательных комиссий. Особую важность предстоящей кампании отметил и глава региона Андрей Клычков. Это касается всех составляющих – от информационной до обеспечения безопасности.
11 декабря глава региона наградил юбилейным знаком «80 лет Орловской области» ветеранов избирательной системы.
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