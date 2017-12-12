Новости версия для печати Первые ёлочные базары в Орле откроются 15 декабря Об этом рассказали в мэрии.



На аукционе в этом году разыграли 29 мест, но пока востребованными оказались только 20. Адреса уже привычные орловцам – во всех частях города. Семь из них – на Комсомольской улице, также торговля живыми елями и соснами развернется на улицах Планерной и Карачевской, Металлургов и Раздольной, Октябрьской и 8 Марта. Кроме того, ёлочные базары будут организованы возле крупных торговых центров. Стоимость главного новогоднего символа существенно не изменится и составит около 400 рублей за метр.





Надежда Невматулина

12 декабря 2017 года







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