Новости версия для печати «Праздник к нам приходит». Новогодние украшения До главного зимнего праздника осталось 20 дней. И мы продолжаем создавать новогоднее настроение. Сегодня в рубрике «Праздник к нам приходит» расскажем, как сделать игрушку своими руками - да так, чтобы она попала на конкурс Орловской Госавтоинспекции.



Баночки, краски, кисти. А еще блестки, ну и, конечно же, вдохновение. Всё это пригодится, если новогоднюю игрушку делать своими руками. Салфетка уже давно не просто элемент сервировки праздничного стола, а главный инструмент для декупажа. Как рассказала рукодельница Ольга Тарасова, можно использовать уже готовую деревянную заготовку и загрунтовать ее. Когда грунтовка высохнет, нужно подобрать подходящий рисунок с салфетки, вырезать необходимый размер и приклеить на загрунтованную заготовку, затем покрыть лаком. Можно использовать текстурную пасту, которая создаст «снежный» эффект.

Не только хэнд-мэйд мастера горазды на выдумки, но и сотрудники ГИБДД. То полицейский Дед Мороз тормозит авто на улицах, то инспекторы проверяют орловцев на смекалку – в этом году Орловская автоинспекция приглашает горожан вместе нарядить новогоднюю елку. Первая игрушка уже поступила на конкурс. Это «Светик». Ее изготовила курсантка орловского юридического института. Она сделана из светоотражающих элементов. И глядя на «Светик» юные орловцы обязательно вспомнят, ну или повторят правила дорожного движения. Ведь безопасность - это главное в полицейском конкурсе. Награждать же победителей будет сам Дед Мороз. Поделки принимают до 22 декабря в орловском ГИБДД по адресу: г. Орел, Автовокзальная, 77В, кабинет №18 либо дежурная часть. Просьба обязательно указать контактные данные, чтобы вас потом могли пригласить на праздник. Уточнить информацию можно по телефонам 72-90-64 и 72-90-73. Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области: «При изготовлении игрушек обращайте внимание на материал и элементы декора, чтобы ваше изделии было красивым и сохраняло первоначальный вид долгое время». Игрушки станут украшением главной ёлки Детского парка. Там тоже готовятся к Новому году. И уже 6 лет проводят фестиваль для детей и родителей. В прошлом году для ёлки Детского парка орловцы смастерили 150 игрушек. Ждут поделок и в этом году. Игрушки можно принести до 22 декабря. А уже 27 числа творения юных дизайнеров увидит весь Орёл.









Надежда Невматулина

12 декабря 2017 года







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