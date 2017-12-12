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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП

11 декабря в 17:35 водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», следовал в районе дома № 78 по ул. Московской и при развороте на регулируемом перекрестке ул. Московская - пер. Строительный не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2112», который следовал со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажиры, которые находились в автомобиле «ВАЗ 2112», получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь.

11 декабря в 18:20 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ 2114». В районе дома № 14 по Новосильскому шоссе допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с трактором «Беларусь МУ-320». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.

12 декабря в 8 часов утра женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо», следовала по улице Поселковой, и на регулируемом перекрестке с улицей Яблочной допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

