Новости версия для печати В Болховском районе открыли памятный знак Герою Советского Союза Алексею Ломакину Открытие памятного знака состоялось в день Героев Отечества, 9 декабря, у деревни Сивковой Багриновского сельского поселения Болховского района.



На этом месте 12 июля 1943 года гвардии рядовой 215 гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Максимович Ломакин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Именем героя названы улицы в Болхове, Курске, его родной деревне, средняя общеобразовательная школа №31 в Курске. Имя Алексея Максимовича Ломакина также высечено на мемориале Героев Курской области. Идея установки памятника в Болховском районе, его эскиз принадлежат бойцам поискового отряда «Звезда» академии Федеральной службы охраны Российской Федерации, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 декабря 2017 года







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