Новости версия для печати В Орле в День Конституции 30 орловских подростков получили паспорта Так Орел поддержал всероссийскую акцию: «Мы – граждане России!».



С получением главного документа гражданина России юношей и девушек поздравили активисты Общероссийского Народного Фронта, Российского Союза молодёжи и специалисты управления по вопросам миграции. Ребятам напомнили, что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, а потому относиться к нему необходимо бережно, соблюдать возложенные права и обязанности, достойно нести звание гражданина России. Во время церемонии получения паспорта ребята дали торжественную клятву.





Антон Киселёв

12 декабря 2017 года







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