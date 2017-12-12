Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сегодня, в День Конституции России, 30 орловцев получили главный документ. - Смертельная зимняя рыбалка: список погибших рыбаков – открыт. - Встретятся в суде. Шесть собственников квартир из «Дома на набережной» не согласились с оценкой жилья. - Общая память и общая боль. Поляки реставрируют памятники русским освободителям.

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Вести-Орёл

12 декабря 2017 года







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