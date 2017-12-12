Новости версия для печати Андрей Клычков: «Я надеюсь, что цель у всех политических сил региона – одна» Врио губернатора встретился с представителями непарламентских политических партий Орловщины.



Повышение заработной платы бюджетникам, борьба с коррупцией, открытость власти – эти и другие вопросы обсудили на встрече в администрации области. Сегодня на Орловщине работают 52 региональных отделения российских политических партий. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я надеюсь, что цель у всех политических сил региона – одна. Могут быть разные видения достижения этой цели, но общий вектор развития. Если мы сможем выдвинуть и взять на вооружение дискуссии, обсуждения, и выработать единое решение – это было бы правильно. Тогда мы сможем объединить и потенциал, и возможности всех политических партий, которые неравнодушны к судьбе Орловской области». Среди основных акцентов в работе Андрей Клычков назвал противодействие коррупции и выполнение норм законодательства. И отметил, что к концу года на общественное обсуждение будут представлены новые механизмы взаимодействия. Активисты и руководители реготделений партий адресовали главе региона свои пожелания: это и усиление контроля в сфере ЖКХ, и обеспечение политических свобод, и взаимодействие в градостроительной отрасли региона.





Надежда Невматулина

12 декабря 2017 года







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