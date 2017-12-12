Новости версия для печати В прокуратуре Орловской области – новые назначения Заместителем прокурора назначен Сергей Панкратов.



18 лет назад он начинал работу в Заводской прокуратуре Орла старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. Кроме того, Сергей Панкратов занимал должности прокурора Новосильского района, старшего помощника прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В последнее время Панкратов занимал должность старшего помощника прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации в декабре 2015 года Панкратов Сергей Владимирович награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

12 декабря 2017 года







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