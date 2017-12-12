Новости версия для печати Рабочее совещание в администрации города Орла Когда парк «Ботаника» выйдет из сумрака? Как вывозят мусор? И встретят ли жильцы дома с набережной Дубровинского 2018 год в новых квартирах? Ответы на эти и другие вопросы сегодня звучали на совещании в мэрии. Кроме того, подвели итоги «дворового ремонта» этого года. Не обошлось без «неуда». А между тем, уже к концу декабря в Орле планируют утвердить список дворов, куда будущей весной войдет тяжелая техника.



В Орле три дворовые территории не прошли лабораторное испытание. «Пострадавшими» оказались дворы на Комсомольской, 274, на Комсомольской, 396 и на Кромской,10. Соответственно подрядчику будут предъявлены штрафные санкции. Недобросовестные фирмы также поручено внести в черный список.



А сотрудники УКХ продолжают подготовку проектно-сметной документации по объектам, которые планируется отремонтировать в следующем году. Она составлена на 75 дворов. В ближайшее время будет определен окончательный перечень тех объектов, которые войдут в программу ремонта.



Когда парк «Ботаника» выйдет из мрака? Фонари смонтированы, но не горят. В управлении коммунального хозяйства лишь разводят руками. Как пояснил и.о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Сергей Маркин, причина - в оформлении документации. Глава администрации Орла Александр Муромский возмутился и приказал оформить бумаги до конца сегодняшнего дня.



Чтобы не совершать прошлых ошибок, Александр Муромский поручил до 14 декабря сформировать программу ремонта улично-дорожной сети на 2018 год.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «При формировании этой программы, необходимо четко понимать, по каким критериям та или иная дорога включается в программу 2018 года – предписания ГИБДД, незавершенные объекты 2017 года, неудовлетворительное техническое состояние. Необходимо обратить внимание на те участки, по которым ходит общественный транспорт». От дорог перешли к жилищным проблемам. Глава города в очередной раз подчеркнул, что до конца года жильцов «Карточного дома» на набережной необходимо обеспечить жильем.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Там есть один собственник, который является инвалидом по зрению, и там есть определенные моменты по месту проживания – ему необходимо подобрать квартиру в Советском районе, в районе улиц Горького-Адрианова, так как он ходит по городу с собакой-поводырем». Отметили на совещании и то, что с момента образования рабочей группы по вывозу мусора в Орле, эта проблемная ситуация стала меняться с критичной на удовлетворительную.

Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Спецавтобаза» входит в штатный режим работ по вывозу отходов из частного сектора. Ситуация нормализована по многоквартирному фонду, однако по итогам мониторинга ежедневно выявляется перенакопление коммунальных отходов по 15-20 пунктам первичного сбора – это контейнерные площадки и мусороприемные камеры. Проблема связана с деятельностью специализированного перевозчика «ЭкоТек». Перевозчик большую часть парка спецтехники вывел за пределы города Орла, и сейчас действует двумя-тремя единицами». Проблемы проблемами, но новогоднее настроение никто не отменял, и пусть погода пока еще не дарит нам сибирские морозы, главная зеленая красавица в центре города уже сегодня вечером зажжется тысячами разноцветных огоньков.





Юлия Опанасюк

12 декабря 2017 года







На главную страницу





