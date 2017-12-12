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Орловским полицейским предстоит расследовать очередной факт социального мошенничества

Хотя 158-я статья Уголовного Кодекса квалифицирует совершённое неустановленной пока преступницей как простую кражу.

В Заводской отдел полиции обратился местный житель преклонного возраста. Как сообщил стражам порядка пенсионер, цель визита незнакомки он вначале недопонял. Женщина представилась сотрудником соцслужбы. Сказала, что принесла деньги. Оказавшись в квартире, аферистка «объяснила», что якобы с нового года будут обменивать тысячные и пятитысячные купюры на новые.

Как только пенсионер, поддавшись на обман, выдал, где хранит сбережения, воровке оставалось лишь дождаться, когда мужчина отвлечется. Улов предприимчивой мошенницы составил 185 тысяч рублей.

В поиски мошенницы уже включился уголовный розыск. Однако полицейские в очередной раз говорят: преступление легче предотвратить, чем раскрыть, и еще раз напоминают о необходимости проверять документы у незваных гостей и не стесняться звонить в те организации, от имени которых они действуют. Обо всех подобных посетителях необходимо сообщить в полицию по телефонам 02 или 102


Иван Суверин
12 декабря 2017 года

 


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