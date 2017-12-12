Новости версия для печати «Закалять тело и воспитывать дух!» В Орле около сотни юных спортсменов дали клятву дзюдоиста.



Орловское региональное отделение «Юность России» и областная федерация «Дзюдо и самбо» ежегодно проводят спортивный праздник «Посвящение в дзюдоисты». В этом году мероприятие прошло уже в третий раз.

Николай Королёв, председатель ОРО «Юность России», вице-президент федерации дзюдо Орловской области: «Это сплачивает, заставляет ребят более упорно тренироваться и добиваться тех целей, которые перед ними ставит и тренер, и они сами». А цель у них одна – стать чемпионом. Юные спортсмены не только посмотрели выступление старших коллег, но и получили первые в своей жизни грамоты.



Юные орловские последователи японского боевого искусства поклялись уважать родителей, быть вежливыми и защищать традиции своего общества.





Надежда Невматулина

12 декабря 2017 года







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