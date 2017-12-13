Новости версия для печати Проект реконструкции Детского парка в Орле практически готов Окончательный вариант разработчик планирует предоставить властям 15 декабря.



Как сообщили в администрации Орла, проектировщик разбил территорию парка на пять отдельных зон. Предполагаются отдельные места для организации активного отдыха, спокойного времяпровождения, занятий спортом, детских игр и для проведения мероприятий.



Из оригинальных дизайнерских находок можно отметить солнечные часы, которые станут центром природного уголка – в этой части парка высадят разнообразные растения, деревья, установят композиции из природного материала. Также предложили на одной из пешеходных аллей зимой заливать каток. В спортивной зоне будут предусмотрены тренажеры для людей с особенностями здоровья.





Мария Семак

13 декабря 2017 года







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