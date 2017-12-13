Новости версия для печати Орловская группа «Туризм» получила приглашение принять участие в фестивале «Старый Новый рок-2018» Фестиваль состоится в январе в Екатеринбурге. Талант молодых ребят отметили музыканты «Чайфа» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов.



Ребята из группы «Туризм» отправили несколько своих композиций и оказались в числе лучших коллективов. Из нескольких сотен претендентов выбрали всего 20 групп.



Группа «Туризм» появилась в 2002 году и достаточно быстро завоевала популярность в Орле. В мае 2007 года они стали финалистами Интернет-конкурса MUSEON. В этом году презентовали новый альбом «1+1=3».



Команда играет в стиле поп-рок. Сейчас в её составе - Владимир Вараксин (вокал), Аркадий Остахов (гитара), Алексей Кулажин (бас), Семён Остахов (ударные).





Мария Семак

13 декабря 2017 года







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