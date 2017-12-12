Новости версия для печати В Орле наступила эра цифрового регионального телерадиовещания Старт цифровому телевидению в России был дан еще в 2010 году. Тогда жителям удаленных регионов были доступны лишь несколько телеканалов, да и те не в самом хорошем качестве. Сейчас на «цифру» перешли большинство регионов. Орловская область в их числе. С запуском первого мультиплекса орловцам стали доступны 10 каналов в цифровом качестве. Тестовый запуск второго, добавил еще десяток.



С нажатия символической кнопки стартовала реальная эра цифрового теле- и радиовещания в нашем регионе. Сотрудники Орловского телецентра всего за три недели привезли, установили, протестировали и запустили оборудование для регионального цифрового вещания. Чтобы каждый житель мог видеть четкую картинку без помех и шумов. Андрей Клычков Врио губернатора Орловской области: «Для региона это прорыв. Тем более что Орловская область вошла в число лидеров по внедрению цифрового телевидения. И сегодня когда мы даем символичный старт. Это возможность показать переход на современные стандарты». Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «Третьего ноября мы получили оборудование. 13 ноября сигнал уже поступает на спутник и 24-го мы запускаем 4 одночастотных зоны и начинаем полноценное тестирование сигналов». Первый мультиплекс запустили несколько лет назад. С ним стали доступны 10 цифровых каналов без абонентской платы. Вторым сейчас охвачено чуть больше 60 процентов зрителей, они смотрят еще десяток тематических каналов. Николай Куревин директор ГТРК «Орел»: «Переход на цифровое вещание в первую очередь, я бы это особо отметил, итог очень слаженной, кропотливой, профессиональной работы РТРС, ОРТПЦ. И самое главное, что все это делается для людей». С этого момента информационные и авторские программы ГТРК «Орёл» тоже в «цифре». Интересно, что лет 15 назад, когда речь только зашла о переходе на цифровое вещание, предлагалось все сети проложить под землей. Но это оказалось очень дорогостояще. Поэтому решили построить сеть телевышек. Всего в Орловской области за три года установили 28 объектов. Смысл слов «мультиплекс» и «цифровая приставка» молодежи объяснять не придётся, но для старшего поколения это пока что-то неизведанное. А между тем, все достаточно просто: «Мультиплекс» – цифровой пакет телеканалов, который можно смотреть на одной частоте и бесплатно.

– цифровой пакет телеканалов, который можно смотреть на одной частоте и бесплатно. «Цифровая приставка» - небольшое электронное устройство. Оно принимает цифровой сигнал и выводит его на аналоговый телевизор. Если у вас подобный телеприёмник, то стоит ее прибрести. Если более современный, то следует просто перенастроить каналы. Теперь 12 декабря на Орловщине будут отмечать не только День Конституции, но и начало регионального цифрового телерадиовещания.





Анна Вайсергисер

12 декабря 2017 года







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