В Орле наступила эра цифрового регионального телерадиовещания

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вторник
12.12.2017
20:03:33
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В Орле наступила эра цифрового регионального телерадиовещанияСтарт цифровому телевидению в России был дан еще в 2010 году. Тогда жителям удаленных регионов были доступны лишь несколько телеканалов, да и те не в самом хорошем качестве. Сейчас на «цифру» перешли большинство регионов. Орловская область в их числе. С запуском первого мультиплекса орловцам стали доступны 10 каналов в цифровом качестве. Тестовый запуск второго, добавил еще десяток.
С нажатия символической кнопки стартовала реальная эра цифрового теле- и радиовещания в нашем регионе.
Сотрудники Орловского телецентра всего за три недели привезли, установили, протестировали и запустили оборудование для регионального цифрового вещания. Чтобы каждый житель мог видеть четкую картинку без помех и шумов.
Первый мультиплекс запустили несколько лет назад. С ним стали доступны 10 цифровых каналов без абонентской платы. Вторым сейчас охвачено чуть больше 60 процентов зрителей, они смотрят еще десяток тематических каналов.
С этого момента информационные и авторские программы ГТРК «Орёл» тоже в «цифре».
Интересно, что лет 15 назад, когда речь только зашла о переходе на цифровое вещание, предлагалось все сети проложить под землей. Но это оказалось очень дорогостояще. Поэтому решили построить сеть телевышек. Всего в Орловской области за три года установили 28 объектов.
Смысл слов «мультиплекс» и «цифровая приставка» молодежи объяснять не придётся, но для старшего поколения это пока что-то неизведанное. А между тем, все достаточно просто:
Если у вас подобный телеприёмник, то стоит ее прибрести. Если более современный, то следует просто перенастроить каналы.
Теперь 12 декабря на Орловщине будут отмечать не только День Конституции, но и начало регионального цифрового телерадиовещания.
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