Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Эра регионального цифрового вещания наступила сегодня. - Классик бы одобрил. Какие предложения у тургеневедов к 200-летию? - Работа над ошибками. Этнографические знания орловцев оставляют желать лучшего. - Первые жертвы зимней рыбалки. В Кромском районе утонули два рыбака. - Кто завтра будет определять облик Орла? В Орле прошёл молодежный форум «Роль ландшафтной архитектуры в экологии современного общества».





Вести-Орёл

12 декабря 2017 года







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