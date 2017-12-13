Новости версия для печати Этнографические знания орловцев оставляют желать лучшего В Орле едва ли не хуже всех написали этнографический диктант.



В аутсайдерах Орловщина, Амурская область и Еврейский автономный округ. Напомним, писали диктант по всей России в начале ноября. В отстающих регионах, по мнению организаторов, нужно усилить просвещение молодежи в отношении истории и традиций России.





Анна Боева

13 декабря 2017 года







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