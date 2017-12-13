Новости версия для печати Общероссийский день приёма граждан отметил свой первый юбилей Общероссийский день приёма граждан проводится в День Конституции уже пятый год подряд.



12 декабря сотни орловцев смогли поделиться наболевшими проблемами с чиновниками, и были услышаны. В этот день только на прием к главе администрации города Александру Муромскому пришли семь человек. И подобная работа велась во всех органах власти и госучреждениях. А закончили чиновники принимать людей только в 8 часов вечера.





Анна Боева

13 декабря 2017 года







На главную страницу





