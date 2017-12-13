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Орел включится в большую общероссийскую программу празднования 200-летия Тургенева

Спасское-Лутовиново уже преображается. А как изменятся Тургеневские места в Орле? Об этом накануне говорили тургеневеды с главой региона. Встреча прошла в музее Бунина – за чашкой чая. В неформальной обстановке обсудили важные вопросы, касающиеся жизни города. Андрей Клычков даже рассказал о том, как в главный туристический маршрут областного центра впишется новый пешеходный мост.

Сквер «Дворянское гнездо» – одно из самых романтичных и любимых орловцами мест отдыха. Здесь и ротонда с видом на Орлик, и памятник Тургеневу, и даже собираются установить памятник Лизе Калитиной, вот только дом главной героини романа «Дворянское гнездо» всё еще в удручающем состоянии.

И это только один из четырехсот орловских памятников, которым сегодня необходима поддержка и материальные вложения. Впереди – 200-летие Тургенева, поэтому в первую очередь в Орле необходимо привести в порядок места, связанные с именем классика. Об этом говорили на встрече Андрея Клычкова и членов Попечительского совета по благоустройству Дворянского гнезда.
Нина Кирилловская, Заслуженный работник культуры РФ: «Одними субботниками мы не сдвинемся. Если мы сейчас, под маркой юбилея, с места не сдвинемся, то потом все про нас забудут. Юбилей пройдет, и слова о том, что мы третья литературная столица, могут просто повиснуть в воздухе».
И это не единственная просьба, с которой тургеневеды обратились к главе региона. В планах продлить маршрут по тургеневским местам, который сегодня проходит из Москвы в Тулу и Спасское, - до Орла, и даже объединить телемостом все российские и зарубежные города, связанные с жизнью писателя.

Есть и еще одна инициатива - благотворительная. Активисты предложили пригласить к нам на торжества детей из Донбасса и их тоже познакомить с творчеством Тургенева и городом, в котором он родился.

А глава региона на встрече рассказал о будущем благоустройстве центра Орла. К примеру, о том, какую роль будет играть новый пешеходный мост в городском туристическом маршруте.
Андрей Клычков, врио губернатор Орловской области: «Сейчас это мост, ведущий в никуда, а если мы сможем реализовать концепцию нового подхода к центральному парку, сделать спуск – две лестницы, сделать освещение, дорожки, возобновить работу и ресторана, и кинотеатра, это позволит создать единый комплекс».
Сегодня главная задача всех, кому не безразличен город Тургенева, – не только привести в порядок памятные места, но и создать новые – комфортные и удобные для горожан.


Юлия Сулим
13 декабря 2017 года

 


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