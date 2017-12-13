Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



12 декабря в 18:20 женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», следовала по автодороге Калуга-Орел и в районе 185 км допустила наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение реанимации Областной клинической больницы.





Орловское Информбюро

13 декабря 2017 года







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