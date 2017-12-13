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среда
13.12.2017
12:42:48
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Внимание! Розыск очевидцев ДТП!Вечером 9 декабря в Орле был сбит пешеход.
9 декабря в 20:25 минут в районе дома №114 по улице Московской водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Очевидцев происшествия, либо граждан имеющих запись с видеорегистратора, просьба позвонить по телефонам 72-90-92 (группа розыска ОБДПС) или 72-90-00 (дежурная часть ОБДПС ГИБДД).
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