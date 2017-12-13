Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Супружеский долг победил служебный. Бывшего следователя осудили за дачу ложных показаний.



- Школы – на пятидневку? Глава региона поддержал просьбу детей.



- Без «зарплатных» долгов. Перед работниками «Спецавтобазы» рассчитались за их труд.



- На высоте! Акробаты из Орла, Брянка и Тулы боролись за чемпионство.



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Вести-Орёл

13 декабря 2017 года







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