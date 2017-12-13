Новости версия для печати В Орле у подростков отнимают сотовые телефоны В региональном следственном комитете расследуют два случая грабежа, произошедших в один день.



Как выяснили следователи, 9 декабря трое неизвестных во дворе жилого многоквартирного дома в Северном районе Орла ударили 16-летнего парня, отняли у него телефон и деньги.



В этот же день похожий случай произошел в районе улицы Орелстроевской. Подозреваемые причинили телесные повреждения 13-летнему подростку и отобрали у него сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, и с похищенным имуществом скрылись с места происшествия.



Расследование уголовных дел продолжается.





Орловское Информбюро

13 декабря 2017 года







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