В Орле у подростков отнимают сотовые телефоны

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среда
13.12.2017
16:45:45
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В Орле у подростков отнимают сотовые телефоныВ региональном следственном комитете расследуют два случая грабежа, произошедших в один день.
Как выяснили следователи, 9 декабря трое неизвестных во дворе жилого многоквартирного дома в Северном районе Орла ударили 16-летнего парня, отняли у него телефон и деньги.
В этот же день похожий случай произошел в районе улицы Орелстроевской. Подозреваемые причинили телесные повреждения 13-летнему подростку и отобрали у него сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, и с похищенным имуществом скрылись с места происшествия.
Расследование уголовных дел продолжается.
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