Новости версия для печати Новый год – под охраной До новогодних праздников осталось две с половиной недели. Чтобы отдых не был омрачен, все оперативные службы будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделяться местам массового скопления людей.



На всех праздничных мероприятиях обязательно дежурство представителей силовых структур. Под контролем – использование новогодней пиротехники. Об этом и не только говорили сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.



Если для большинства орловцев предновогодние хлопоты сводятся к проработке праздничного меню и поиску подарков, для пожарных – это всегда напряженные будни. А между тем и сегодня пожарная обстановка далека от полного благополучия

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «По состоянию на 12 декабря на территории Орловской области зарегистрировано 573 пожара, что на 5,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. При тушении пожаров были обнаружены тела 52 погибших, что на 3,7 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Травмировано 26 человек, что, к сожалению, на 13% больше аналогичного периода прошлого года». В праздники пожарные могут вновь ожидать настоящего аврала. Слишком часто неумеренное веселье, перебор с алкоголем и потеря бдительности приводят людей к страшным трагедиям. В канун праздников титаническая нагрузка ежегодно ложится на Госпожнадзор.

Виталий Утешев, заместитель председателя правительства области по безопасности: «В каждом районе, в каждом сельском поселении есть свои группы риска – люди, ведущие асоциальный образ жизни, среди них есть и дети. Их неоднократно уже инструктировали, но нужно продолжать эту работу» По мнению инспекторов, проблему предупреждения ЧП у лиц из групп социального риска могли бы отчасти решить автономные пожарные извещатели.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Нужно целенаправленно посмотреть, закупить, а пожарные части могут оказать помощь в их установке». Еще в Госпожнадзоре уверены: практику контролируемого использования пиротехники надо продолжить.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «В прошлом году хорошей практикой было определение в каждом муниципальном районе и сельском поселении мест для запуска пиротехнических изделий населением. Необходимо, чтобы эти места были ограждены и оборудованы первичными средствами пожаротушения, соответственно необходимо назначить ответственных». Кроме пожарной безопасности, комиссия проанализировала обстановку на водных объектах, а также подвела итоги обучающей работы с населением.





Иван Суверин

13 декабря 2017 года







На главную страницу





