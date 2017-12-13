Большую часть бюджета Орла планируется потратить на социальные нужды

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среда
13.12.2017
16:45:43
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Большую часть бюджета Орла планируется потратить на социальные нуждыБюджет Орла на будущий год составляют 4 млрд. рублей.
В частности, по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 млрд. 908 млн. рублей. Цифры вынесли на публичное обсуждение.
В числе новшеств было названо «бюджетное правило», по которому поступившие сверхплановые доходы будут направляться на снижение долговой нагрузки бюджета и погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в учреждениях города Орла.
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