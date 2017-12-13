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В Орловском опорном вузе прошёл форум абитуриентов

На него собрались нынешние, сегодняшние и будущие студенты. Они смогли обсудить современные возможности учебы, узнать о вузовских проектах, которые успешно реализуются в жизни орловцев, и даже узнать секреты того, как правильно подготовиться к ЕГЭ.

Орловский Государственный Университет имени Тургенева провёл форум абитуриентов. Мероприятие важное, интересное и полезное, как тем, кто еще только думает, куда поступать, так и тем, кто уже определился со своей будущей профессией.

Форум - это модернизированная версия Дня открытых дверей. В вузе его проводят уже во второй раз. И количество гостей, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два раза. В зале нет свободных мест, потенциальные студенты - не только из Орла, но и из соседних регионов. Многие видят своё будущее в опорном университете.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Орловское образование с каждым годом становится все более престижным. Для нас развитие университета, создание опорного университета и поддержание его качественных показателей – стратегическое направление работы правительства».
К слову, при составлении нового подхода к формированию транспортной системы города использовались наработки Института транспорта, который создан при ОГУ. В то время, когда молодежь из регионов активно перебирается в столицу, орловские власти готовы держаться за местных выпускников.
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Орел по праву считается студенческим городом. И по количеству студентов на одного жителя во многом превосходит наших соседей. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы будущие профессионалы, которые будут работать на благо нашего региона, оставались здесь, в городе Орле».
Кстати, глава горадминистрации – выпускник Орловского госуниверситета. Правда, это было еще до слияния двух вузов. А сегодняшний ОГУ это 12 институтов и 13 факультетов, около 300 образовательных программ. Университет стал корпорацией международного образования.
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С.Тургенева: «Мы открыты и реализуем концепцию открытого он-лайн образования с такими университетами как Высшая школа экономики, как Санкт-Петербургский институт механики и оптики, как Бауманский университет, Томские университеты. Возможность студента общаться и быть в среде передовых студентов и ученых – это сегодня очень важная задача».
Форум можно было разделить на две составные части. После того, как закончилась первая – пленарная, абитуриенты и их родители смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, связанные с поступлением в вуз, а кроме того, во второй части Дня


Вадим Багринцев
13 декабря 2017 года

 


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