Новости версия для печати В Орле стартовали «Рождественские вечера» Это проект Орловского музыкального колледжа. То, что когда-то начиналось как отчетный концерт, превратилось в двухнедельный музыкальный фестиваль.



В колледже ждут и с удовольствием встречают гостей и поклонников, которые уже в 19 раз приходят на фестиваль.

Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «19 лет назад, когда все только начиналось, никто не мог подумать, что обычный цикл отчетных концертов отделений музыкального училища превратится в такое масштабное событие. Наши высокопрофессиональные педагоги, наши талантливые студенты каждый раз придумывают что-то новенькое в рамках своей специализации». Гости фестиваля наградили коллектив колледжа и педагогов почетными знаками к «80-летию Орловской области». А открыл фестиваль концерт отделения народных инструментов и народного пения. Программа «С Россией в сердце» - по сердцу и зрителям и исполнителям.



Фестиваль - одна из самых красивых традиций колледжа. К концертам готовятся загодя, ищут костюмы, приглашают гостей, много репетируют. Ведь на Рождественский фестиваль приходят истинные ценители искусства, которые разбираются и в музыке, и в тонкостях вокала.



Здесь по праву гордятся этим фестивалем. Доброй традиции не дают прерваться преподаватели, они с огромным удовольствием продолжают начатое предшественниками. Кроме того, считают педагоги, для ребят это прекрасная возможность год от года пробовать свои силы на широкой публике.



Многие из участников этих вечеров уже настоящие артисты, лауреаты российских и международных конкурсов. Следующие концерты пройдут 13 и 14 декабря, и орловцев на них приглашают вплоть до 26 декабря.





Эва Стасюлевич

13 декабря 2017 года







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