В Орле скорректируют движение маршрута № 23

|
четверг
14.12.2017
11:03:47
|
|
В Орле скорректируют движение маршрута № 23Глава администрации дал поручение рассмотреть обращение жителей ул. Раздольная (на участке от ул. Бурова до ул. Металлургов), которые пожаловались ему на новую схему движения маршрута №23.
Летом маршрут курсировал до санатория Лесной, в сентябре движение изменили до остановки «Силикатная». Александр Муромский поручил принять такое решение которое не оставит без транспортного обслуживания ни Северный район, ни улицу Силикатную. При этом необходимо учесть мнение и жителей Северного района, и перевозчиков
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта