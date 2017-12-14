Новости версия для печати В Орле скорректируют движение маршрута № 23 Глава администрации дал поручение рассмотреть обращение жителей ул. Раздольная (на участке от ул. Бурова до ул. Металлургов), которые пожаловались ему на новую схему движения маршрута №23.



Летом маршрут курсировал до санатория Лесной, в сентябре движение изменили до остановки «Силикатная». Александр Муромский поручил принять такое решение которое не оставит без транспортного обслуживания ни Северный район, ни улицу Силикатную. При этом необходимо учесть мнение и жителей Северного района, и перевозчиков





Орловское Информбюро

14 декабря 2017 года







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