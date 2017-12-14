Сегодня глава государства ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов

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четверг
14.12.2017
11:03:45
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Сегодня глава государства ответит на вопросы российских и зарубежных журналистовБудет в зале и делегация из Орловской области.
Это будет 13-я встреча Владимира Путина с представителями СМИ. В этом году на участие в конференции аккредитовано 1640 журналистов, для сравнения – в 2001 году их было всего 500.
Пресс-конференция начнется в полдень 14 декабря. Участников по традиции соберут в Центре международной торговли на Красной Пресне. Транслировать пресс-конференцию будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", Первый канал, ОТР, радио "Маяк" и "Радио России", радиостанция "Вести FM".
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