Новости версия для печати Сегодня глава государства ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов Будет в зале и делегация из Орловской области.



Это будет 13-я встреча Владимира Путина с представителями СМИ. В этом году на участие в конференции аккредитовано 1640 журналистов, для сравнения – в 2001 году их было всего 500.



Пресс-конференция начнется в полдень 14 декабря. Участников по традиции соберут в Центре международной торговли на Красной Пресне. Транслировать пресс-конференцию будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", Первый канал, ОТР, радио "Маяк" и "Радио России", радиостанция "Вести FM".





Мария Семак

14 декабря 2017 года







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