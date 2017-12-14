Сегодня орловские бизнесмены выйдут на красную дорожку

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четверг
14.12.2017
11:03:49
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Сегодня орловские бизнесмены выйдут на красную дорожкуПобедителям ежегодной премии «Орловский бизнес - 2017» вручат награды.
Экспертный совет, в который вошли предприниматели, представители власти и общественных объединений, отметил самые эффективные компании, добившиеся успехов в различных сферах. Победителей определяли в таких номинациях, как «Военно-промышленный комплекс», «Машиностроительная компания», «Пищевая промышленность», «Инвестор года» и другие.
Впервые премию «Орловский бизнес» вручили в прошлом году и она сразу завоевала статус самого яркого бизнес-события в регионе.
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