Новости версия для печати Сегодня орловские бизнесмены выйдут на красную дорожку Победителям ежегодной премии «Орловский бизнес - 2017» вручат награды.



Экспертный совет, в который вошли предприниматели, представители власти и общественных объединений, отметил самые эффективные компании, добившиеся успехов в различных сферах. Победителей определяли в таких номинациях, как «Военно-промышленный комплекс», «Машиностроительная компания», «Пищевая промышленность», «Инвестор года» и другие.

Впервые премию «Орловский бизнес» вручили в прошлом году и она сразу завоевала статус самого яркого бизнес-события в регионе.





Мария Семак

14 декабря 2017 года







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