Новости версия для печати Жильцы дома на улице Жилинской боятся повторить судьбу тех, кто жил в «карточном» доме на набережной Стены в центре дома накренились, а по квартирам поползли трещины. В некоторых местах разрывы в кирпичной кладке достигают пяти сантиметров. Дом признан аварийным. Но что с ним делать дальше, какой выход видят городские власти?



Ещё в феврале этого года мы рассказывали , что происходит в квартире Татьяны Федотовой. Штукатурка отваливается кусками, стеклопакеты лопаются, а новые трещины на стенах появляются чуть ли ни каждый день. Поставленные маячки расползлись сразу после установки. И с тех пор ситуация только ухудшалась. А всё те же маячки однажды настолько напугали женщину, что та вызвала спасателей. В таком напряжении находятся все жильца пятого подъезда. Весь масштаб потенциального бедствия можно оценить, побывав на техническом этаже многоэтажки. Трещины между потолочными плитами и отверстия между наружной и несущей стеной, в которой не то, что помещается рука, а видно улицу Жилинскую – буквально кричат о том, что здание продолжает расползаться. Аварийность дома подтвердила и экспертиза специалистов, проводившаяся в конце лета. Работоспособность большей части конструкций дома – ограничена. Стены и плиты перекрытия в пятом подъезде – аварийные. Поэтому накануне, в ходе приёма граждан, глава городской администрации озвучил старшей по этому дому своё предложение. Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Для Вашей же безопасности предлагаем Вам и жителям пятого подъезда воспользоваться либо маневренным фондом, либо другим жильём. Потому что согласно материалам обследования пятый подъезд определён как категория аварийная». Специалисты, обследовавшие 10-этажку, дали рекомендацию подготовить проектно-сметную документацию и приступить к реконструкции аварийных частей дома. В администрации предложили: те деньги, которые люди собирали на капитальный ремонт, использовать на реконструкцию. Сейчас на счету этого дома 3,3 млн. рублей. Нина Жаркова, старшая по дому: «Представитель жилищной инспекции подтвердил, что в четвертом подъезде тоже пошли необратимые процессы. Тоже трещины пошли. В седьмом подъезде – тоже трещины, в шестом подъезде – трещины в квартирах. Всё. Уже пошла цепная реакция». В любом случае для жильцов дома №2 по Жилинской – это единственный выход. Потому как бремя за содержание имущества они, как владельцы, несут сами. Таков закон. А чтобы направить средства с капремонта на реконструкцию – нужно согласие большей части собственников жилья. Только вот учитывая обстановку на прошедшем собрании, к общему мнению жильцы придут нескоро. Потому что крайних подъездов беда ещё не коснулась. Хотя состояние дома говорит, что это только пока.









Антон Киселёв

14 декабря 2017 года







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