Новости версия для печати Андрей Клычков посетил Глазуновский район Глава региона смог сверить доклады чиновников с реальным положением дел, а заодно и выслушать жителей, которые как обычно говорили о наболевшем. Причем проблемы, которые волнуют глазуновцев, иногда нетипичны.



В Глазуновском районе 16 лет назад появилось предприятие «Итон-3». Начинали с малого. Сейчас площадь больше 15 тысяч квадратных метров, более трехсот рабочих и полный цикл производства рекламного, торгового и холодильного оборудования. Все оборудование, которым наполнены магазины и супермаркеты, производят здесь. Не останавливается работа ни на минуту, работают в некоторых цехах в три смены. Глазуновский молокодельный завод, конечно, значительно меньше. Но планы грандиозные - уже вышли на столичный рынок. В район недавно пришел и инвестор - развивает садоводство. Орловский синап родом отсюда, он, по мнению главы региона, один из самых вкусных. «Пора эшелоны яблок отправлять в столицу» - пошутил Андрей Клычков. Актив района юмор оценил. Но хорошее настроение не избавило от проблемных вопросов - их, кстати, было немало. Рассказали о ходе первого капитального ремонта за 50 лет в доме по улице Полевой, куда вовремя не доставляются материалы. При этом жильцы отметили, что сметы почему-то составляются в хорошую погоду, а вот сами работы проводятся в снег и дождь. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «К сожалению, зачастую мы получаем обратную реакцию, когда собирая денежные средства, не понимаешь перспективы выполнения этих работ, а с другой стороны мы столкнулись по прошлому периоду с грубыми фактами хищения средств». Заехал Андрей Клычков и в Глазуновскую центральную районную больницу. Здесь беда с отоплением. Греют и платят за неиспользуемые помещения. Да и рентгеноаппарат и флюорограф доживают свой век. С этим обещали помочь. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Проблемы, которые есть действительно во всех районах – это дороги, это содержание сферы культуры, образования. Есть проблемы, связанные со здравоохранением в части необходимости выделения средств для покупки необходимого оборудования. Я думаю, что сейчас мы проведем мероприятия по изучению конкретной ситуации и решение будет принято». Последний пункт назначения - исток реки Оки, здесь одна проблема - бобры. Стоит только расчистить русло, они опять делают свои капитальные строения. В Год экологии действуют животные особенно активно.









Анна Вайсергисер

14 декабря 2017 года







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