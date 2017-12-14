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«Праздник к нам приходит». Где провести новогодние праздники?

Регионы России в этом году вошли в пятёрку самых востребованных туристических направлений: это и семейные путешествия к Деду Морозу в Великий Устюг, интересуют орловцев Сочи и Крым, ну и, конечно же, Москва и Санкт-Петербург. А можно ли хорошо отдохнуть в Орловской области?

Многие орловцы новогодние каникулы решили провести в Краснодарском крае. Активный отдых – в Красной поляне, размеренный – в Олимпийской деревне. Занять себя можно, и не выезжая из области. Горнолыжные базы есть и у нас. Не такие популярные, как в Сочи, конечно. Но! Значительно – дешевле. Правда, погода в этом году подводит, сезон еще не открыт. Зато у инструкторов лыжи уже готовы. Лыжи или сноуборд – для Владимира Ионычева – не вопрос. В прошлом – он старший тренер сборной Якутии по этим видам спорта. Признается, на базе отдыха в Пронино есть все условия, чтобы за час любого новичка поставить на лыжи: это и новый пункт проката с сушилкой для ботинок, и пять лыжных спусков, два - для ватрушек, два подъемника, и даже трасса для паркового катания в лесу, с освещением. 
 
А туроператоры в декабре больше похожи на справочные бюро. Люди приходят, спрашивают, но цены кусаются, поэтому и едут орловцы не в Тайланд и Турцию, а по России. Пользуется популярностью и Белоруссия. 
 
Вообще же многие россияне, по данным Ростуризма, Новый год планируют отметить в Краснодарском крае. На эти туры приходится порядка 47 % от общего числа запросов путешественников. Следом – Крым. В первой пятерке - Москва, Карелия и Санкт-Петербург. А вот поездки за рубеж орловцы всё больше переносят на февраль - когда ажиотаж спадет. И это даже несмотря на то, что стоимость таких предложений снизилась на 7%, по информации Орелстата.





Надежда Невматулина
14 декабря 2017 года

 


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