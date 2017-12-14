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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП

13 декабря в 20:40 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при движении задним ходом по прилегающей территории Наугорского шоссе в районе д.76 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

14 декабря в 5:20 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Максима», не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП водитель автомобиля «Нисан» получил телесные повреждения, был доставлен в Мценскую ЦРБ, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

