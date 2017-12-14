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Ливенские пожарные спасли мужчину из горящего дома

По прибытии пожарными было обнаружено горение кровли дома, а по имевшейся информации доме мог находиться человек.

Оценив обстановку, пожарные вошли в помещение и приступили к разведке. Практически сразу был обнаружен и спасен мужчина 1965 года рождения, после чего его передали врачам скорой медицинской помощи.

Одновременно с этим пожарные приступили к тушению. В 14:10 горение было локализовано в тех размерах, которые оно приобрело на момент прибытия первого пожарного расчета, а спустя минуту открытое горение было ликвидировано. После этого проводилась проливка конструкций.