В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвященная немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии 1972 года Генриху Бёллю

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четверг
14.12.2017
16:57:04
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В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвященная немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии 1972 года Генриху БёллюПереведённый на 48 языков, мастер короткого рассказа, автор романов, повестей и пьес, Бёлль достойно представлял духовную культуру своего народа во всех регионах мира. Он твёрдо верил в силу литературы, в силу правдивого слова.
Наряду с многочисленными почётными званиями и титулами, присвоенными писателю, Генрих Бёлль обладал ещё одним, которым его наделило общественное мнение: званием посла. Генрих Бёлль был принят и признан в ряде стран раньше, чем состоялось признание и были установлены дипломатические отношения между этими государствами и ФРГ.
Выставка, рассказывающая о жизни и творчестве немецкого писателя, продлится в отделе документов на иностранных языках «Бунинки» до 24 декабря.
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