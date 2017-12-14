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В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвященная немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии 1972 года Генриху Бёллю

Наряду с многочисленными почётными званиями и титулами, присвоенными писателю, Генрих Бёлль обладал ещё одним, которым его наделило общественное мнение: званием посла. Генрих Бёлль был принят и признан в ряде стран раньше, чем состоялось признание и были установлены дипломатические отношения между этими государствами и ФРГ.

Выставка, рассказывающая о жизни и творчестве немецкого писателя, продлится в отделе документов на иностранных языках «Бунинки» до 24 декабря.