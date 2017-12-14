Новости версия для печати В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города-2017» В администрации Орла состоялось заседание конкурсной комиссии, которая определила имена обладателей ежегодной премии «Молодые лица города — 2017». В состав жюри вошли как сотрудники администрации города, так и добившиеся успехов специалисты-профессионалы в разных сферах деятельности.



В конкурсе «Молодые лица города-2017» 14 номинаций. Лучших из лучших нужно было отыскать среди спортсменов, деятелей искусства, медиков, преподавателей, журналистов и добровольцев. В этом году на конкурс было подано 70 заявок. Самыми востребованными стали номинации «Альма-матер» (для тех, кто достиг определенных высот в учебной деятельности и научно-исследовательской работе) и «Свет знаний» (за достижения в педагогической деятельности) — комиссии предстояло рассмотреть по 12 заявок. Члены жюри признались — выбрать победителя с каждым годом все сложнее, ведь каждый конкурсант достоин победы. 20 декабря в 15:00 на торжественной церемонии награждения. Она состоится в концертном зале Орловского государственного института культуры ( ул. Лескова, д. 15 ). Все победители получат грамоты администрации Орла и денежные премии, Тем не менее, обладатели звания «Молодые лица города — 2017» определены. Их имена назовутна торжественной церемонии награждения. Она состоится в концертном зале Орловского государственного института культуры (). Все победители получат грамоты администрации Орла и денежные премии, сообщает официальный сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

14 декабря 2017 года







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