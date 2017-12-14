Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
14.12.2017
16:57:02
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В мэрии Орла обсудили планы по организации оздоровительной кампании 2018 года

Был представлен проект решения «О мерах социальной поддержки при организации оздоровительной кампании 2018 года в городе Орле».

В частности, предлагается установить финансирование 85% стоимости путевок для детей, состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских организациях; детей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах; детей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; одаренных детей; детей сотрудников предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате; детей сотрудников муниципальных учреждений города и органов местного самоуправления. Оплата оставшихся 15% стоимости путевок ляжет на плечи родителя или законного представителя ребенка.
 
45% стоимости путевки в загородные лагеря, в случае принятия документа, оплатят детям сотрудников коммерческих организаций, детям индивидуальных предпринимателей и их работников при условии софинансирования 40% за счет средств предприятий и 15% за счет средств родителя ребенка или законного представителя.
 
Одаренные дети смогут посетить профильные смены за счет бюджетных средств: 50% оплатит областной бюджет, оставшуюся часть направят из казны города.
 
В полном объеме также планируется обеспечить оплату питания в пришкольных лагерях.
 
Депутаты профильного комитета одобрили предлагаемый проект в первом чтении, его предложено внести в основную повестку дня следующего заседания Горсовета, сообщает официальный сайт администрации города Орла.



Орловское Информбюро
14 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта