Новости версия для печати В мэрии Орла обсудили планы по организации оздоровительной кампании 2018 года Был представлен проект решения «О мерах социальной поддержки при организации оздоровительной кампании 2018 года в городе Орле».



В частности, предлагается установить финансирование 85% стоимости путевок для детей, состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских организациях; детей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах; детей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; одаренных детей; детей сотрудников предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате; детей сотрудников муниципальных учреждений города и органов местного самоуправления. Оплата оставшихся 15% стоимости путевок ляжет на плечи родителя или законного представителя ребенка. 45% стоимости путевки в загородные лагеря, в случае принятия документа, оплатят детям сотрудников коммерческих организаций, детям индивидуальных предпринимателей и их работников при условии софинансирования 40% за счет средств предприятий и 15% за счет средств родителя ребенка или законного представителя. Одаренные дети смогут посетить профильные смены за счет бюджетных средств: 50% оплатит областной бюджет, оставшуюся часть направят из казны города. В полном объеме также планируется обеспечить оплату питания в пришкольных лагерях. Депутаты профильного комитета одобрили предлагаемый проект в первом чтении, его предложено внести в основную повестку дня следующего заседания Горсовета, сообщает официальный сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

14 декабря 2017 года







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