В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье

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четверг
14.12.2017
16:56:49
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В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье12 декабря новоселам торжественно вручили ключи от нового благоустроенного жилья в селе Знаменское.
Строительство вела компания «Империал», которая выполнила работы качественно и в срок, сообщает информационный портал Орловской области.
Счастливых обладателей собственных квартир поздравил глава района Сергей Семочкин. Работники районного Дома культуры порадовали виновников и гостей торжества праздничным концертом.
В этом году для детей-сирот Орловской области была приобретена 181 квартира. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила порядка 187,2 млн рублей.
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