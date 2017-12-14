Новости версия для печати В Знаменском районе Орловской области еще шесть детей-сирот получили собственное жилье 12 декабря новоселам торжественно вручили ключи от нового благоустроенного жилья в селе Знаменское.



Строительство вела компания «Империал», которая выполнила работы качественно и в срок, сообщает информационный портал Орловской области.



Счастливых обладателей собственных квартир поздравил глава района Сергей Семочкин. Работники районного Дома культуры порадовали виновников и гостей торжества праздничным концертом.



В этом году для детей-сирот Орловской области была приобретена 181 квартира. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила порядка 187,2 млн рублей.





Орловское Информбюро

14 декабря 2017 года







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