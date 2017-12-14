Новости версия для печати Рабочая группа по земельным вопросам обсудила эффективность использования муниципальных участков Орловской области В том числе и вовлечение в оборот неосвоенных земельных наделов.



По словам участников встречи, повышение качества земельных отношений – это один из факторов развития, в первую очередь, сельских территорий.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «В экономике должны быть малые формы и средние предприятия. И социальная нагрузка, в основном, ложится на эти формы бизнеса, которые непосредственно живут на земле. К сожалению, социальная корпоративная ответственность для крупных холдингов пока еще не стала необходимым и обязательным условием, которое бы они рассматривали для своего развития». Одна из мер по привлечению средств в муниципальный бюджет - повышение арендной ставки на землю.

Юрий Парахин, глава Орловского района: «Мы двумя руками за то, чтобы повысить арендную ставку для сельхозпроизводителей, для земель, которые находятся в государственной собственности, до той суммы, которую мы в рамках экономического обоснования проработали». Рост арендной платы коснется тех участков, которые находятся в муниципальной собственности.





Татьяна Дьяконова

14 декабря 2017 года







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