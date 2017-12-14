Новости версия для печати Как оградить молодежь от наркотической зависимости? Активному и масштабному противодействию наркомании сегодня было посвящено заседание областной антитеррористической комиссии.



Заседание прошло под председательством нового главы региона. Он отметил, что в плане наркозависимости в масштабах страны Орловская область выглядит благополучно. Впрочем, и наш регион не обошла эта беда. Только под наблюдением врачей-наркологов официально находятся 1057 человек. Неофициальная цифра, конечно, больше. Заставить «не прикасаться» к наркотикам, молодежь невозможно. Но можно постоянно объяснять – к чему приведет любопытство. Врачи говорят: «нет лёгких наркотиков». И героин, и соли вызывают очень быстрое привыкание, и итог всегда один.



Глава региона еще раз попросил проанализировать такие цифры: по итогам этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось почти на треть.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Нам нужно понять: этот показатель связан с усилением работы правоохранительных органов по выявлению преступлений в данной сфере, или он связан с изменениями в незаконном наркотрафике, который проходит через территорию области?» Оградить молодежь от «наркотической зависимости» может вовлечение в активную жизнь – со спортом, социальными и патриотическими событиями. И здесь особая роль отводится профилактике. И для этого необходимо объединить усилия правоохранительных органов, врачей, представителей власти.





Татьяна Напольских

14 декабря 2017 года







На главную страницу





