Новости версия для печати Грипп - на пороге По прогнозам научно-исследовательского Института гриппа Министерства здравоохранения, начало циркуляции вирусов ожидается во второй половине декабря.



По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости простудными инфекциями в Орловской области находится на неэпидемическом уровне. Однако бдительности терять не стоит.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области:«При появлении признаков ОРВИ и особенно при появлении признаков гриппа, к которым относятся повышение температуры тела без признаков каких-то респираторных проявлений, которые присоединяются при гриппе, как правило, позже, необходимо обращение за медицинской помощью. Не стоит посещать образовательные организации, ходить на работу, а обратиться за медицинской помощью». Обращаться за помощью нужно в поликлинику по месту жительства, при высокой температуре вызывать врача на дом. В часы, когда поликлиника закрыта, вызывать скорую помощь. Медицинским упреждениям области Роспотребнадзором уже даны рекомендации о преимущественном оказании медицинской помощи на дому.





Елена Литинская

15 декабря 2017 года







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