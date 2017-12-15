Грипп - на пороге

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Грипп - на порогеПо прогнозам научно-исследовательского Института гриппа Министерства здравоохранения, начало циркуляции вирусов ожидается во второй половине декабря.
По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости простудными инфекциями в Орловской области находится на неэпидемическом уровне. Однако бдительности терять не стоит.
Обращаться за помощью нужно в поликлинику по месту жительства, при высокой температуре вызывать врача на дом. В часы, когда поликлиника закрыта, вызывать скорую помощь. Медицинским упреждениям области Роспотребнадзором уже даны рекомендации о преимущественном оказании медицинской помощи на дому.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области:«При появлении признаков ОРВИ и особенно при появлении признаков гриппа, к которым относятся повышение температуры тела без признаков каких-то респираторных проявлений, которые присоединяются при гриппе, как правило, позже, необходимо обращение за медицинской помощью. Не стоит посещать образовательные организации, ходить на работу, а обратиться за медицинской помощью».